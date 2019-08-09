بعد أن روجت لفيلمها وهي عارية.. زاهية دهار بأجرأ صور على الاطلاق

كتب امير فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - انتشرت في الآونة الاخيرة صورة للممثلة ​زاهية دهار​ التي عرفت انتشارا في فرنسا على الرغم من انها من اصول عربية وتحديدا جزائرية وهي عارية تماماً ترويجاً لفيلمها الجديد “فتاة سهلة” او une fille facile للمخرجة ريبيكا زلوتوفسكي.

الا ان هذه الصورة ليست مفاجأة على متابعي زاهية فهي قد سبقت وتعرت في عدد كبير من جلسات التصوير وعرفت على انها جريئة في الصور التي تنشرها على صفحتها خصوصا بعد ان عرفت بسبب فضيحتها مع لاعبي المنتخب الفرنسي كريم بن زيما وفرينك ريبيري.

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