جمهور أحلام يطلق العد التنازلي.. والموعد في سودة عسير

متابعة بتجــــــــــرد: تستعد النجمة الإماراتية أحلام للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لإحياء حفل غنائي هناك يوم 16 آب/أغسطس الجاري، ضمن فعاليات مهرجان “سودة عسير”، الذي ستحيي حفل افتتاحه.

وحرصت أحلام على الترويج للحفل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وقامت بنشر رابط حجز تذاكر حفلها، المقرر إقامته على مسرح “المفتاحة” المعروف بـ”مسرح طلال مداح”.

وينتظر جمهور عريض من محبّي أحلام هذا الحفل بفارغ الصبر، حيث أطلقوا العد التنازلي الخاص بالسهرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تعبيرًا عن حماسهم للقائها.

على صعيد آخر، تعمل أحلام منذ فترة على ألبومها الجديد، حيث تنشغل بتسجبل الأغاني المقرر أن يتضمنها. وأعلنت أحلام مؤخرًا أنها بدأت الرحلة الثالثة للألبوم ووعدت محبّيها بعمل يليق بهم.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال أحلام الفنية كان كليب أغنية “أبرحل” من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، وكانت قد صوّرته في مدينة أشيقر التي تقع في منطقة الوشم وسـط المملكة العربية السعودية.