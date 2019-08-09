زينة تخوض تجربة الغناء من جديد

متابعة بتجـــــــــرد: تنوي الفنانة زينة، دخول مجال الغناء قريبا، حيث بدأت تبحث في هذا الأمر خلال الفترة الأخيرة.

وأشار مصدر مقرب من زينة، إلى أنها سجلت حديثا أغنية جديدة، سينجل، تعاونت فيها مع فريق “المدفعية”، الذي يضم الديزل وكنكة وشندي، لكنها حتى كتابة هذه السطور، لم تقرر هل ستطرحها للجمهور، أم ستكتفي بها كتجربة شخصية.

وأوضح المصدر أن الأغنية، التي سجلتها زينة، من تلك النوعية العادية للأغنيات الحديثة، وليست من نوع أغاني المهرجانات.

يذكر أن زينة سبق أن قدمت أغنيات بصوتها، خلال أحداث عملين فنيين شاركت بهما، هما مسلسل “أرض النعام”، الذي نفذ في عام 2015، وقدمت حينها أغنيتين تنتميان لنوعية أغاني المهرجانات، وكذلك قدمت أغنية ثالثة، ضمن أحداث فيلم “واحد صفر”، الذي عرض عام 2009.