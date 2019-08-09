نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 16 دقيقة مضت التعليقات على بيونسيه حديث الجمهور بحملها الرابع.. حقيقة أم شائعة؟ مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: أشعلت المطربة العالمية بيونسيه 37 عامًا، موقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام” بعدما شاركت صورة لها بثوب أرجواني، حيث تكهن عدد كبير من جمهورها بأنها حامل بطفلها الرابع.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن التعليقات الكثيرة تحدثت عن نتوء الحمل الواضح بآخر صورة شاركتها “بيونسيه” وتوقع الجمهور حملها بالطفل الرابع من زوجها المطرب الأمريكي “جاي زي” بعد قرابة العامين من استقبالهما لتوأمهما.

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وعلق أحدهم على الصورة قائلا: “هل هناك شخص آخر يرى نتوء أو أنا فقط؟”.

ولم يقتصر الأمر على شائعة الحمل فقط، بل فسر البعض شعارات فيلم ديزني الجديد الذي قامت ببطولته “The lion king- الملك الأسد”، على أنها إشارة حول استقبال “بيونسه” لجنين “صبي”، خاصة مع اللون الأرجواني الذي يشير إلى استقبال “صبي”.