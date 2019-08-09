نداء شرارة: هذه الأغنية أخرجتني من القالب الطربي

متابعة بتجـــــــــــرد: أعربت الفنانة نداء شرارة عن سعادتها بنجاح أغنيتها الأخيرة “حبيبتك بالثلاثة”، والتي طرحتها مؤخرا، وغلب عليها طابع البهجة المناسب لأجواء الصيف.

وقالت “نداء” في تصريحات لها، أنها تناقشت مع الشاعر أحمد حسن راؤول، والملحن سامر أبوطالب، للوصول إلى فكرة مشروع فني جديد يخرجها من القالب الطربي الذي اعتاد عليه جمهورها، واختارت أن يكون باللهجة المصرية لأنها الأقرب لقلبها.

وأضافت: “بعشق الجمهور المصري الضيف الدائم على كل حفلاتي، داخل أو خارج مصر”.

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وحول تشبيهها بالنجمة الراحلة فايزة أحمد صوتا وشكلا وأداء، قالت نداء شرارة: “أعشق الفنانة الكبيرة فايزة أحمد، وهذا التشبيه أفخر به كثيرا”.

وأكدت نداء شرارة، أنها تحضر لأغنية جديدة باللهجة الخليجية تحمل عنوان “شروط”، مضيفة أنها تفضل طرح أغاني منفردة “سينجل” عن تقديم ألبوم كامل إذ تخشى خوض تلك التجربة واصفة إياها بالمجازفة.

يذكر أن نداء شرارة فنانة أردنية، بدأت مسيرتها بأحد برامج اكتشاف المواهب، وتابعت تلك المسيرة من خلال تقديمها للعديد من الأغنيات السينجل التي حققت نجاحاً كبيراً مثل “حبيتك بالثلاثة، سهرانة أنا، درجات”، كما تستعد لإقامة حفل جماهيري كبير بساقية الصاوي يوم 15 أغسطس الجاري.