بسبب طول فترة الحزن.. يسرا تتسبب في أزمة بـ”صاحب المقام”

متابعة بتجـــــــــــرد: تحاول النجمة يسرا الخروج من حالة الحزن، التي تعيشها بعد وفاة والدتها منذ أيام قليلة، حيث دخلت في عزلة نتيجة ارتباطها الكبير بها.

وعلمت “روتانا.نت” من خلال مصادر مقربة من يسرا ، أن حزنها تسبب لها في أزمة مع صناع فيلمها الجديد “صاحب المقام”، وهو العمل الذي تتعاون خلاله يسرا مع المخرج محمد العدل، ويشاركها بطولته الفنان آسر ياسين.

كانت يسرا بدأت تصوير العمل، الذي توقف أثناء مرض والدتها واستمر لما بعد وفاتها وحتى الآن، وأكدت مصادرنا أن فريق عمل الفيلم يحاول جاهدًا مساعدتها في الخروج من حالة الحزن التي تعيشها باستئناف تصوير العمل، وبالفعل تم الاتفاق بينهما على استكمال تصويره فور انتهاء عيد الأضحى.

وتظهر يسرا خلال أحداث “صاحب المقام” وهي ترتدي الحجاب، وذلك لكونها تجسد شخصية سيدة فقيرة تعيش في حي شعبي يوجد فيها “مقام”، ويجمعها هذا المكان بالفنان آسر ياسين، الذي يجسد شخصية “مليونير” يتعرض لأزمات أثناء تواجده في هذه المنطقة، ومقرر عرض العمل خلال موسم نصف العام السينمائي المقبل.

يذكر أن آخر مشاركة للنجمة يسرا في السينما كانت من خلال فيلم “جيم أوفر”، الذي عرض في عام 2012، وشاركتها بطولته النجمة مي عز الدين.