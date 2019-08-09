نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 32 دقيقة مضت التعليقات على أبطال PAIN AND GLORY يتألقون على السجادة الحمراء بالعرض الأول مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: تألق أبطال فيلم “Pain and Glory” على السجادة الحمراء بالعرض الخاص للفيلم الإسباني الذي تمت الإشادة به منذ عرضه لأول مرة في مهرجان “كان” السينمائي، والمقرر عرضه في 23 أغسطس الجاري.

وخلال العرض الذي أقيم في سومرست هاوس بالعاصمة البريطانية لندن اليوم، تألقت نجمة العرض الإسبانية “بينلوبي كروز” في ثوب من الفضة المطرز حين انضمت إلى النجم الإسباني “أنطونيو بانديراس” الذي يشاركها بطولة الفيلم.

وفي حين خطفت “بينلوبي” الأنظار بثوبها الكلاسيكي اللامع، اختار “بانديراس” الملابس التقليدية حيث ارتدى البنطال الجينز وسترة زرقاء، قبل أن ينضم إلى النجمين المخرج “بيدور ألمودوفار” في أول عرض سينمائي لفيلم باللغة الإسبانية في المملكة المتحدة البريطانية.

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وإلى جانب “بانديراس” الحائز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان “كان” السينمائي عن دوره بالفيلم، والنجمة “بينلوبي” الحائزة على جائزة أوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن عملها في Vicky Cristina Barcelona، شوهد عدد كبير من النجوم المشاركين في العمل.

انضمت أيضًا إلى الحضور “نيكول كيمبل” صديقة “بانديراس”، والتي تألقت في بنطال باللون الأبيض وسترة صفراء.