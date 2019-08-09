البوستر الدعائي لآخر مواسم “مسرح مصر”.. وهؤلاء أبرز المشاركين

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان أشرف عبد الباقي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور الفيديوهات “إنستقرام”، البوستر الدعائي لآخر مواسم “مسرح مصر”، المقرر أن يبدأ عروضه خلال عيد الأضحى المباركة.

وشمل البوستر الدعائي، صور النجوم المشاركين في عروض الموسم الأخير لمسرح مصر، وهم: علي ربيع، محمد عبد الرحمن، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة “أوس أوس”، محمد أنور، كريم عفيفي، دينا محسن “ويزو”، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوي.

ويشارك في عروض مسرح مصر خلال موسمه الأخير: إبرام سمير، حامد الشراب، بيشوى طاهر، محمد توب، وائل العوني، مصطفى بسيط.

ويجري أشرف عبد الباقي حاليا، البروفات النهائية للموسم الأخير من عروض “مسرح مصر”، تميهدا للظهور في أول أيام عيد الأضحى، على مسرح جراند نايل تاور، بالقاهرة، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 11- 8-2019، في تمام الساعة الثامنة مساء.

يشار إلى أن أشرف عبد الباقي قدم مع فرقته 7 مواسم مسرحية، تحت اسم “تياترو مصر”، و”مسرح مصر”، وشملت هذه المواسم أكثر من 120 عرضا مسرحيا، قبل أن يعلن في وقت سابق، عن إيقاف مشروع “مسرح مصر”، وتأسيسه فرقة مسرحية جديدة.