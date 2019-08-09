خاص- أدهم نابلسي يطرح رائعته “حدا ما بينتسى” ويتفوّق “صوت وصورة”

بعد تشويق جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، طرح الفنان الشاب أدهم نابلسي أغنيته الجديدة التي جاءت بعنوان “حدا ما بينتسى”، وهي من كلمات علي المولى، الحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ.

الاغنية التي جاءت باللهجة اللبنانية، طرحت قصة حبيبين افترقا لأسباب معيّنة، ليؤكد الحبيب لحبيبته انه “لا ينتسى” مهما طال الوقت وانه سيبقى في ذاكرتها وفي قلبها الى الابد ومن الصعب ان يأخذ احد مكانه.

“حدا ما بينتسى” طُرحت في الساعات الماضية على قناة أدهم الرسميّة عبر موقع يوتيوب، حيث اسدل الستار في الوقت عينه عن الفيديوكليب الخاص بها والذي يحمل توقيع المخرج بهاء خداج.

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قصة الفيديو كليب تمحورت حول حبيبين التقيا صدفة في الشارع، لتطلب الفتاة من حبيبها السابق ان يرافقها في جولة بسيارتها، وبعد ان تترجاه يقبل الحبيب ويذهب برفقتها، فتحاول طوال الطريق ان تعبّر له عن حبّها وسعادتها برفقته، متمنية ان يعودا الى بعضهما كالسابق، الا انه يرفض ذلك فتقوم بنزع حزام الامان وتغيّر وجهة السيارة لتنحرف الاخيرة عن الطريق وتسقط في المهوار ما يؤدي الى وفاة الفتاة بعد نقلها للمستشفى وفشل كل محاولات انقاذها.

الاغنية بشكل عام لاقت نجاحًا كبيرًا بعد طرحها بساعات قليلة، حيث تخطت حاجز الـ 590 الف مشاهدة على يوتيوب، اما على تطبيق انغامي فحصدت الاغنية اكثر من 90 الف استماع.

مرة جديدة استطاع أدهم نابلسي أن يقدّم أغنية متميزة رومانسية، هو الذي حقق ارقاماً عالية جداً بهذا النمط من الأغنيات. أما الشاعر علي المولى فطرح بجرأته المعهودة قضية اجتماعية واقعية، ولحنها المبدع فضل سليمان الذي ترجم الكلمات بنغمات لحنيّة تتناغم مع الايقاع الهادئ، اما الموزع عمر صباغ استطاع بخبرته ان يخدم الجمل اللحنية بتوزيع عصري، فخرجت الأغنية الى العلن في حلّة رائعة على الصعيدين الصورة والصوت.