بينيلوبي كروز وأنطونيو بانديراس يتألقان في عرض فيلمها الجديد

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Aug 09, 2019
حضر أبطال فيلم الدراما الإسباني”Pain and Glory”، للمخرج الشهير بيدرو ألمودوفار، العرض الاول للفيلم في لندن.
وسار كل من بطلي الفيلم أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز على السجادة الحمراء امام العشرات من عدسات الكاميرات.
تألقت “كروز”، التي تخوض تجربتها الثانية مع المخرج الإسباني عقب فيلم “Volver”، بفستان من توقيع Ralph & Russo، فبدت جميلة وملفتة للأنظار.
يروي الفيلم سلسلة من الأحداث للمخرج سلفادور مالو (أنطونيو بانديراس)، الذي تشهد مسيرته الفنية تراجعًا حادًا نتيجة للخيارات التي قام بها في حياته، حيث يتذكر طفولته الستينيات عندما هاجر مع أسرته إلى باتيرنا بحثًا عن الازدهار، وأول قصة حب في مدريد في الثمانينيات، وألم انهيار هذه العلاقة، والكتابة كعلاج للنسيان، والاكتشاف المبكر للسينما، ومواجهة استحالة استمرار التصوير، ويُعد الفيلم أكثر التجارب شخصية في حياة المخرج بيدرو ألمودوفار.
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