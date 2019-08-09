شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة ديزنى عن بعض ملامح خطتها للعام الجديد، التى تضمنت تنفيذ أجزاء جديدة لسلسلة الأفلام الشهيرة Planet of the Apes.

وبحسب تصريحات للرئيس التنفيذى للشركة "بوب أيجر"، أكد وجود خطة مبدئية لتنفيذ جزأين من السلسلة الشهيرة، على أن يعرض نهاية العام المقبل، إذا انتهت مفاوضات ضم الممثلين في تلك الأيام.

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الفيلم الأخير من السلسلة الذى عرض عام 2017، هو من إخراج مات ريفز، وتأليف الثنائى مارك بومباك وبيير بول، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، أندى سركيس، وودى هاريلسون، ستيف زان، سارة كانينج، آليساندرو جوليانى، تاى أولسون.

ودارت أحداثه في إطار من الإثارة والمغامرة فى رحلة جديدة مع سيزار، حيث يرغم هو وزملاؤه القرود - خلال هذا الجزء - على خوض حرب طاحنة ومميتة مع جيش من البشر بقيادة كولونيل، وبعدما تعانى القرود خسائر جسيمة لا يمكن تصورها، يصارع سيزار غرائزه المظلمة ويسعى بنفسه إلى الانتقام لصالح سلالته؛ فيخوض مع الكولونيل معركة ملحمية ستحدد مصائرهما وكذلك مستقبل الكوكب.