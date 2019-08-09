صورة| ابنة طلعت زكريا في كواليس "المتفائل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها من كواليس مسرحية "المتفائل". وكتيت إيمي في تعليقها على الصورة التي جمعتها بسهر الصايغ وسامح حسين: "مبروك لزمايلى العرض المسرحي (المتفائل)عرض اكتر من رائع". مسرحية "المتفائل" تعرض حاليًا على خشبة المسرح القومي، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ ومجموعة من الفنانين منهم: يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.​

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