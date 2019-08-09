بالفيديو| أحمد فلوكس داخل الجيم .. والجمهور: عاش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو له من داخل الجيم.

وكتب فلوكس: "لا تفقد صبرك، كلما كنت قويا كلما صبرت، والقوه تأتي من الحق والحق ياتي بالأصل"، ونال الفيديو إعجاب متابعي فلوكس، وكرر أكث من تعليق جملة "عاش" تشجيعا له.

يُذكر أن الفنان أحمد فلوكس شارك مؤخرا في فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، وجسد دور ضابط مصري في فترة حرب الاستنزاف، التي تلت نكسة يونيو 1967.