محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت جيهان علامة، زوجة الفنان راغب علامة، جلسة تصوير لها برفقة زوجها الفنان راغب علامة ونجلهمها لؤي علامة. وعلقت جيهان علامة على الجلسة: "صيف يوناني مع أحبائي". وأحيا راغب علامة، يوم الإثنين الماضي، ليلة غنائية ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولى بدورته الخامسة والخمسين، وكان حفله هو الحفل العربى الأوّل المكتمل العدد لهذا العام ضمن فعاليات المهرجان.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جلسة تصوير لراغب علامة وزوجته ونجله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.