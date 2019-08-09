شاهد.. ميادة الحناوي تصاب بدوخة وتسقط على الارض اثناء غنائها في تونس!

كتب امير فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2019 06:51 صباحاً - تعرضت الفنانة السورية ميادة الحناوي لعارض صحي افقدها توازنها على خشبة مسرح مهرجان صفاقس الغنائي بتونس.

فقد وقعت ميادة الحناوي على ارض المسرح بعد اصابتها بـ”دوخة” مفاجأة، أثناء غنائها أغنيتها الشهيرة “أنا بعشقك”.

أوقفت الفرقة الموسيقية الحفل، وهرع فريق العمل المساعد للمطربة الكبيرة في مساعدتها للنهوض، ثم طلبت الميكرفون لتعتذر للجمهور، وبعد أن أنهت كلمتها للجمهور كادت أن تسقط أرضا مرة ثانية لولا تشبثها بيد أحد المساعدين.

وطلبت ميادة من جمهورها أن تكمل حفلها وهي جالسة على الكرسي، وقالت: “ممكن تسمحولي وأنا جالسة معلش”، وسط تصفيق وهتافات الجمهور.