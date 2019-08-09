يوم التروية.. الحجاج يبدأون أول مناسك الحج

كتب امير فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2019 06:51 صباحاً - يبدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمعة الموافق 8 ذي الحجة أول مناسك الحج لھذا العام بالتوافد الى مشعر منى لقضاء یوم الترویة والاستعداد للوقوف بمشعر عرفات بعد غد السبت.

ويبيت حجاج بيت الله اليوم بمنى اتباعا للسنة، ويصلون فيها خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا الفجر هو فجر يوم عرفة، وسمى يوم التروية بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية منصور التركي في مؤتمر صحفي اليوم، إن نحو 80 في المائة من الحجاج سيقضون يوم التروية في مشعر منى إلى صباح اليوم التاسع من ذي الحجة لاستئناف رحلتهم إلى عرفات، فيما يتوقع ان ينتقل 20 في المائة منهم مباشرة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات في صباح اليوم التاسع من ذي الحجة.

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وأشار إلى أن عمليات النقل إلى المشاعر المقدسة تتم عادة باستخدام وسائل النقل التقليدية (الحافلات)، فيما يختار عدد من الحجاج المشي على الأقدام من المشعر الحرام دخولا إلى مشعر منى، وبعد وصولهم لمشعر منى يشارك قطار المشاعر في نقل الحجاج.

وأكد المتحدث أن الرحلة الأهم، وهي رحلة التروية والتصعيد إلى مشعر عرفات والنفرة من عرفات إلى مشعر مزدلفة، تتم خلال 48 ساعة من بعد منتصف الليلة قبل أن يعود الحجاج إلى مشعر منى.

وكانت السعودية أعلنت أمس اكتمال وصول حجاج الخارج الذين يفوق عددهم 1.8 مليون، فضلا عن صدور 235 ألف ترخيص لحجاج الداخل.