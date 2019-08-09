تعليق مُثير من حلا شيحة بعد شائعة زواجها

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر صفحتها الرسمية علي موقع الفيديوهات والصور الشهير "انستغرام" صورة جديدة لها من خاصية الاستوري، واكتفت بالتعليق عليها قائلة: "أنا سعيدة".

ولم توضح حلا شيحة مقصدها من التعليق أو تبرر سر سعادتها.. ويعد هذا التعليق هو الأول لـ"حلا شيحة" بعد شائعة زواجها من الفنان محمد رمضان الذي نفى الشائعة.

كانت حلا شيحة قد كشف لمصادر صحافية عن انتهائها من تصوير فيلم إماراتي جديد، ينتمى إلى نوعية الأفلام التسجيلية، حيث كانت لديها الرغبة فى خوض تجربة المشاركة فى تلك النوعية من الأعمال.

وأوضحت أن العمل يرصد حياة أحد الشعراء العرب، مؤكدة أنه ليس تجاريًا، ولكنه سوف يشارك فى بعض المهرجانات الفنية، إذ إنه يعتمد على توصيل عدد من المشاعر الإنسانية التى لا يتم إيصالها للجمهور عن طريق الحوار فقط.

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