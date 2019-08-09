أصالة تُشبِّه نفسها بـ"محمد صلاح"

القاهرة - لايف ستايل
خرجت المطربة السورية على جمهورها بتعليق من مزحاتها المرحة، شبهت فيه نفسه باللاعب المصري العالمي محمد صلاح، إذ أعربت عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها حتى الآن، عقب طرح أغنيتها الجديدة "نكتة بايخة".
وكتبت عبر حسابها على "تويتر"، "حرصًا منّي على ثقتكم، وإيمانًا منّي أيضًا بثقتكم الكبيرة بموهبتي، أسعى للتّجديد وأُغامر كثيرًا، وأقلق وأخاف وأعيش أيّامًا ليست سهلة، لأعرف رأيكم ويسعدني قبولكم جدّاً وأُصبح حين أقرأ كلماتكم طفلة أرقص فرحًا، ومثل محمد صلاح بالملعب أشعر حين أُصيب الهدف".
"نكتة بايخة" من ألبوم "في قربك" كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.
والألبوم يضم 10 أغاني تعاونت فيها أصالة مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.
ويُذكر أن أصالة طرحت منذ شهر أغنية "كبير الشوق"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الجابر، وألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تُشبِّه نفسها بـ"محمد صلاح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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