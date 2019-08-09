شاركت الفنانة ناهد السباعي، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، بصورة جديدة لها خلال ممارستها إحدى الألعاب الرياضية.

وظهرت "ناهد" خلال الصورة بملابس رياضية، مرتدية "هوت شورت تايجر"، كشف عن ساقيها، ورفعت شعرها لأعلى.

وأرفقت ناهد تعليقًا على الصورة بعبارة من اللغة الإنجليزية قائلةً: "شكرًا لكونكٍ تلونين حياتي بعد العاصفة".

ولقيت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم، وحصدت الصور مايقرب من 8 آلاف تسجيل إعجاب بالإضافة لمئات التعليقات، منها: "إيه ياجينفر، أنا نفسي أبقى زيك بجد وأبقى رياضية كدة، معجبة بلياقتك بجد".

وكانت دخلت الفنانة ناهد السباعي في صدام مع إحدى المتابعات لها عبر"إنستجرام"، حينما قالت لها متابعة بحساب باسم "راندا": "حد يقول لناهد السباعي تعيش عيشة أهلها لإنها عمرها ماهتبقى جينيفر لوبيز وبطلي تقليد بقي".

وعلقت الفنانة على كلام المتابعة، وأخذت توضح لها حقيقة نسبها وأصلها العائلي باعتبارها واحدةً من أبناء عائلة الفنان الراحل فريد شوقي، وكتب: "طيب يا رندا أحب أعرفك مين أهلي اللي إنت عايزاني أعيش عيشتهم اللي هما أكبر من جينفر لوبيز بكتير".

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ناهد السباعي هي حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة الراحلة هدى سلطان، شاركت في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة بين الكوميديا، أو التي ناقشت من خلالها قضايا مجتمعية منها: "678"، "ذات"، "هبة رجل الغراب"، و"إكس لارج".

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