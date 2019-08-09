هبة مجدي تتحدث عن سنوات زواجها الـ3

أكدت الفنانة المصرية هبة مجدي، في حوارها ضمن برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على شاشة CBC، مرور ثلاث سنوات على زواجها من الفنان محمد محسن، لكنها تشعر بأنها كانت فترة أطول من ذلك بكثير، مؤكدة أن العديد من الأحداث حدثت خلال تلك المدة، ومن أبرزها رحيل والدها الذي ارتبطت به بشدة.

وقالت إن والدها ووالد محمد محسن كانا موجودين في الخطوبة، ورحلا في نفس الشهر بعدها بثلاثة أشهر، وبعد ستة أشهر تزوجت، وبعد تسعة أنجبت طفلتها، وأثناء كل ذلك كانت تصوّر وتعرض مسرحيتها، ما جعلها تمر بمشاعر متباينة على المسرح في كل مرحلة.

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وأضافت أن العمل قبل الزواج مختلف تماماً عن العمل بعده، كما أنها عرفت معنى النضج والمسؤولية بعد مرورها بتلك التجارب، وبعد أن كانت تعيش طفلة، وترتبط بشدة بوالدها الراحل، الذي كان بالنسبة لها الأب والحبيب والصديق والمثل الأعلى، وكان حلمه يتحقق فيها، وفجأة لم يعد موجوداً، فعانت من الارتباك، وأثّر ذلك فيها كممثلة.

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وأكدت هبة مجدي أنها تمنت لو كان والدها متواجداً لحظة ولادة طفلتها، لكنه في مكان أفضل، ويشعر بها بالتأكيد، ويرى دهب ويسعد بها.

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