محمد رمضان يعلق على تعاونه مع لمجرد في "إنساي" ويتحدث عن نجوم الزمن الجميل

علقّ الفنان المصري، محمد رمضان، على تعاونه مع النجم المغربيّ، سعد لمجرد، في أغنيتهما "إنساي" المصوّرة على طريقة الفيديو كليب في أوّل ديو يجمعهما سويًا، قائلًا إنَّ هذا التعاون بمثابةِ استعادة للقوّة التي كان يمتلكها نجوم الفنّ عبر الحدود قديمًا.

وشبّه "رمضان" هذا التعاون بأنّه على غرار تعاونات وثنائيّات نجوم زمن الفنّ الجميل، مشيرًا في تصريحاتٍ صحفيةٍ له إلى أنَّ الجمهور شاهد في السّابق تعاوناتٍ غير مألوفة بين النجوم العرب من بلدان مختلفة، مثل تعاون اللبنانية صباح، مع المصري محمد فوزي، والسوري فريد الأطرش، مردفًا: "تعاوني مع سعد لمجرد أمرٌ رائع مثلما كان يحدث في الماضي".

وأشار النجم المصريّ إلى أنّه يمتلك وبرفقة سعد لمجرد، قوة كبيرة ستُكلّل بالتعاونات المشابهة في الفترة المقبلة، مستشهدًا بالنجاح العظيم الذي تحقّق من خلال تعاونهما الأوّل في كليب "إنساي" الذي لاحظه الجميع -وفق تعبيره.

وأعرب محمد رمضان، عن سعادته بالتعاون مع مصمّم الأزياء المغربيّ هشام بن سليمان، الذي ارتدى من تصميماته، متمنيًا أنْ يجمعهما مزيدٌ من التعاون في الفترة المقبلة، ووصفه بالموهوب وأنّه من أفضل مصمّمي الأزياء الذين تعاون معهم في مشواره الفنيّ.

وفي رسالته للجمهور المغربيّ قال محمد رمضان: "يا رب أكون عند حسن ظنكم، نحن قوة واحدة سواء كنا من الشرق الأوسط أو من قارة واحدة، لا فرق بين أحد وربنا يديم المحبة".

ومن جانب آخر، أعرب مصمّم الأزياء هشام بن سليمان، عن اعتزازه بالتعاون مع محمد رمضان، واصفًا أسلوب غنائه بأنّه مختلف عن أيّ شيء في الشّرق الأوسط.

Advertisements

وأوضح "بن سليمان"، أنّه من المعجبين بفن وشخصيّة محمد رمضان على المستوى الشّخصيّ، كاشفًا عن وجود مشاريع مقبلة ستجمعهما مرّة أخرى.

يُذكر أنَّ محمد رمضان، طرح مؤخرًا أغنية "إنساي" على طريقة الديو الغنائيّ مع النجم المغربيّ سعد لمجرد، وإخراج حسام الحسيني، وتمّ تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس، واقترب الكليب من تحقيق 75 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

قد يهمك أيضَا :