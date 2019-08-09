شكرا لقرائتكم خبر عن موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قنوات Fx الأمريكية، تجديد عرض مسلسل الدراما الشهير Atlanta، لموسم رابع، بعد انتشار شائعات عدم تجديده مرة آخري عقب الموسم الثالث الذي عرض نهاية العام الماضى. مسلسل Atlanta تدور أحداثه حول شاب يسعى هو وصديقه المتناقض معه تماما فى شق طريقهما فى عالم موسيقى الهيب هوب بمدينة أتلانتا، المسلسل بطولة دونالد جلوفر بدور إيرنيست "إيرن"، مارك برايان تايرى هنرى فى دور ألفريد "بيبر بوى" مايلز، وكيث ستانفيلد بدور داريوس، وزازى بيتز بدور فانيسا.

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