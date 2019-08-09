شكرا لقرائتكم خبر عن "صور" راح فين زمن الشقاوة.. حسين فهمى يحتفل بعيد ميلاد شقيقه مصطفى بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أجواء من البهجة التى يسيطر عليها فقرات الرقص والضحك واللعب، احتفل الفنان الكبير مصطفى فهمى بعيد ميلاده بمنطقة الساحل الشمالى، فى وجود شقيقه النجم حسين فهمى، الذى ظل يردد معه الأغنية التى قدمها الشقيقان سويا "راح فين زمن الشقاوة يا حسين دايما على بالى.. يادرش عاش من سمع صوتك دا أنا قولت نسيتنا ياغالى"، هذا بالإضافة إلى عدة أغنيات أخرى منها "يا مصطفى يامصطفى"، و"أنزل يا جميل على الساحة".

وشارك فى الاحتفال بعيد ميلاد الفنان مصطفى فهمى كل من المخرجة إيناس الدغيدى، والإعلامية بوسى شلبى، وريهام حجاج وبشرى والفنان أمير شاهين، فضلا عن زوجة الفنان مصطفى فهمى، وعدد كبير من الأصدقاء المقربين.





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