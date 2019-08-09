شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع شيرين رضا لمشاركة السقا فى "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الجهة المنتجة لفيلم النجم أحمد السقا الجديد "العنكبوت" والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى مع الفنانة شيرين رضا للمشاركة فى بطولة العمل بجانب منى زكى وظافر العابدين وبطل العمل السقا، حيث أبدت موافقتها على العمل بشكل مبدئى الا أنها لم توقع رسمى، والمقرر أن تبرم التعاقد الأيام المقبلة.

ويستكمل أحمد السقا تصوير مشاهده فى "العنكبوت"، عقب عيد الأضحى مباشرة، حيث من المقرر طرحه بدور العرض فى موسم أفلام رأس السنة أو موسم نصف العام على أقصى تقدير، وكان السقا ومخرج العمل أحمد نادر جلال صورا 3 أيام فقط من الفيلم، انقسمت ما بين التصوير أعلى كوبرى امبابة وأعلى كوبرى روض الفرج.

يشار إلى أن آخر أعمال شيرين رضا فى السينما من خلال فيلم "الفيل الأزرق2" مع النجم كريم عبد العزيز، ونيللى كريم وهند صبرى وحققت نجاحاً جماهيرياً من خلال الشخصية التى جسدتها خلال أحداث الفيلم، من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد.



