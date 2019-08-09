محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صور لها من كواليس مسلسل "حكايات وينعيشها". وكتبت ليلى علوي: "مسلسل "حكايات بنعيشها" من أجمل الأعمال على قلبي وحبيتهم كلهم، كانت فكرتي، 4 شخصيات عيشتهم بجد مكنتش بمثل، عيشتهم وحبيتهم كلهم.. يا ترى انتو إيه أكتر حكاية عجبتكوا؟ - هالة والمستخبي Advertisements - مجنون ليلى - فتاة الليل - كابتن عفت يُذكر أن الفنانة ليلى علوي إنتهت من تصوير دورها في فيلم "التاريخ السري لكوثر" من بطولتها إلى جانب الفنانة زينة، من تأليف وإخراج محمد أمين.

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كانت هذه تفاصيل خبر ليلي علوي تنشر صورًا من كواليس "حكايات وبنعيشها": "كانت فكرتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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