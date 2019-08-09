حماقي ينشر صورة من كواليس "ذا فويس" الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان محمد حماقي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنانة أحلام والفنانة سميرة سعيد.

وعلق حماقي على الصورة: "العشاء مع الملكة أحلام، والديفا سميرة سعيد، شكرا أ. حاتم على كرمك".

ويضم الموسم الخامس من لجنة تحكيم ذا فويس، كلا من الفنانة أحلام وراغب علامة وسميرة سعيد ومحمد حماقي.

يُذكر أن الموسم الرابع من ذا فويس، ضم لجنة تحكيم تكونت من "أحلام، وإليسا، وعاصي، ومحمد حماقي".