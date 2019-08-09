فيديو| أحمد السقا وحسن الرداد يرفعان الأثقال على الشاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان أحمد السقا، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو له مع الفنان حسن الرداد، وهم يمارسان تمارين رفع الأثقال على الشاطئ برفقة أصدقائهم. وظهر الرداد والسقا ببنية قوية، ونال إعجاب متابعيهم ومحبيهم. يُذكر أن الفنان أحمد السقا قدم في رمضان الماضي مسلسل "ولد الغلابة"، بينما قدم الفنان حسن الرداد مسلسل "الزوجة 18".

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