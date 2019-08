ليالي الصيفية| أيس كريم ناردين فرج وسارة شامي في اللا شئ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر.

"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي صور النجوم من رحلاتهم الصيفية:

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أجازتها الصيفية، وحددت مكانها ساخرة "In The Middle of No Where"- في منتصف اللا شيء.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة لها من أحد الأماكن الساحلية، وظهرت بملابس الصيف وهي تمارس اليوجا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ناردين فرج

نشرت الفنانة ناردين فرج، صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء أجازتها الصيفية وهي تأكطل الأيس كريم، وعلقت: "الصيف لا يكون صيفا إلا بالأيس كريم.".

دارين حداد

نشرت الفنانة التونسية دارين حداد، صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة ممزة نالت إعجاب محبيها ومتابعيها.

ريهام أيمن

شاركت الفنانةريهام أيمن جمهورها بصورة لها من أحد الأماكن الساحلية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ريهان في الصورة بإطلالة ممزة نالت إعجاب محبيها ومتابعيها.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها مع أحدالتماثيل في باريس.

ويزو

نشرت الفنانة ويزو صورة على البحر، وارتدت ملابس صيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".