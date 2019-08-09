“اشرب يمكن تنسى”.. اعلان يثير غضب الكويتيين!

كتب امير فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2019 03:51 صباحاً - أثار إعلان معروض بأحد شوارع الكويت ردود فعل غاضبة من قبل نواب وأكاديميين في البلد الخليجي المحافظ بسبب ما احتواه من إيحاء لشرب الكحول.

وتضمنت صورة الإعلان الذي تناقله النشطاء عبر حساباتهم عبارة “ما سافرت.. اشرب يمكن تنسى” لتتسبب العبارة بسخط واسع لدعوتها بطريقة إيحائية لأمر مخالف، وسط دعوات لإزالته وتشديد الرقابة من السلطات المعنية تجاه الإعلانات المنتشرة في الشوارع.

وبعد تعليقات غاضبة تدخلت السلطات البلدية وأزالت الإعلان، وفق ما نقل حساب ديوان الكويت الإخباري على تويتر.

وكان من بين المستنكرين لهذا الاعلان الاعلامية مي العيدان التي نشرت فيديو ازالته وعلقت قائلة: “‏اسوء اعلان بتاريخ الكويت. . شنو اللي تشربه عشان تنسى. . المفروض الاعلام تحولهم نيابه و لا وزارة الاعلام مو قادره الا علينا سواء إعلاميين او مشاهير وهذا الاعلان اللي يحث على السوء بس يكتفون بإزالته من الشوارع”.