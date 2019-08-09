شاهد.. لجين واسيل عمران تحت المطر في كوريا!

كتب امير فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2019 03:51 صباحاً - نشرت الاعلامية السعودية لجين عمران مقطعين فيديو جديدين ظهرت فيهما مع شقيقتها الفنانة اسيل عمران خلال تواجدهما معا في كوريا.

وظهرتا الشقيقتان لجين واسيل في الفيديو الاول وهما يحملان المظلات وعلقت لجين قائلة: “في زيارتنا إلى كوريا أسيل و أنا قررنا نطلع رحلة في النهر

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