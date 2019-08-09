يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالعباءات السوداء والحجاب في الحج!

كتب امير فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2019 03:51 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين صورة جديدة ظهرت فيها مع زميلاتها الفنانات يسرا وهالة سرحان وهن يرتدين العباءات السوداء والحجاب أثناء أداء مناسك الحج في السعودية. وعلقت إلهام شاهين على الصورة: “اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، من أجمل مكان بالدنيا لأداء مناسك الحج”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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