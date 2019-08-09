ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن طلاقها لأول مرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن طلاقها من والد أبنائها رجل الأعمال محمد حلاوة وكشفت عن تفاصيل جديدة.

ياسمين قالت إن الإنفصال وقع قبل إعلان الخبر بأكثر من عام، وكان بناء على رغبتها هي، حيث شعرت أن الحياة انتهت بينهما، وإعلان الطلاق أيضا كان قرارها لأن الوقت كان ملائما ليعرف الجمهور.

الفنانة المصرية قالت إنها تعرفت على زوجها السابق عندما كانت في الـ 18 من عمرها، حيث كانت تعمل في مجال الإعلانات، ووقتها أعجب بها، وظل يكرر طلبه للزواج منها لمدة 3 سنوات.

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أما عن الهجوم غير المعلن الذي شنته ضدها زوجة طليقها الفنانة ريهام حجاج قالت ياسمين إنها لا تهتم بهذه الأمور، وترى أن الإنسان يتكلم عن نفسه بعمله فقط، مشيرة إلى أنها لا تستطيع التجريح في والد أبنائها لأن هناك عشرة بينهما.

ياسمين عبرت عن ذلك بقولها: «علاقتنا زي الفل وبنكلم بعض الرجل دا على رأسي، الزعل عندي مبيخدش أكثر من يوم يوم واحد .. وفي النهاية ده أبو عيالي ومش هينفع أتكلم عليه وحش عشان عيالي لما يتفرجوا على كلامي ميزعلوش .. وأنا مش فاضية أرد على حد لأنه كان فيه حياة وانتهت وخلاص وانا دلوقتي بفكر في أولادي وشغلي».

وكشفت الفنانة المصرية أيضا أنها لا تحب اللقاءات التليفزيونية لأن أغلب البرامج تعتمد على فضائح الفنانين وهي لا تحب ذلك، لافتة إلى أنها تحب قضاء الوقت مع أولادها بالمنزل.