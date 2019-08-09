سجن صديقة شيرين سيف النصر بعد اتهامها بسرقتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد مرور أيام قليلة من اتهام الفنانة المصرية شيرين سيف النصر، لصديقتها بسرقة مصوغات ذهبية من شقتها تم الحكم عليها في الساعات القليلة الماضية.

وقضت محكمة جنح قسم الجيزة، بالحبس عامين لاتهامها بسرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية وماسية من شقة الفنانة.

وكشفت التحقيقات أن الفنانة شيرين سيف النصر فوجئت بسرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية وماسية من شقتها في دائرة قسم الجيزة.

وقالت في التحقيق إن المجوهرات المسروقة كانت بغرفة نومها، وأكدت عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة وأوضحت في أقوالها هوية المترددين على شقتها.

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تابعت التحقيقات أنه تبين بالفحص والتحري، أن صديقة الفنانة والتي تترد عليها باستمرار وراء واقعة السرقة، واستولت علي مجوهرات ومشغولات ذهبية وماسية.

وقالت الفنانة شيرين سيف النصر، في تصريحات صحفية عن صدور حكم ضد صديقتها السابقة، التى قامت بسرقة مجواهرتها المقدرة بحوالى 5 ملايين جنيه خلال الفترة الماضية: “للأسف صديقتى اللى أعرفها من وأنا عندى 8 سنين هى اللي سرقتنى”.

وأضافت شيرين سيف النصر: “كنت مأمناها جدا زي أختي، ومنحتها الأرقام السرية الخاصة بالخزنة، وكانت بتستلف مني الصيغة تلبسها لو رايحة سهرة ولا حاجة، أو لو عايزة فستان أو فرو أديهولها”، ويوم الواقعة طلبت منها المتهمة أن تمنحها مفتاح غرفة الملابس “الدريسينج رووم”، لتعيد لها الشنطة التي استعارتها، وفوجئت شيرين بها تخرج من الغرفة لتخبرها بأن الخزنة مفتوحة وأنها تعرضت للسرقة.