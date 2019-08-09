شاهد مريم أوزيرلي بصحبة جينيفر لوبيز

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» على حضور حفل النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز في مدينة أنطاليا التركية، وهو الحفل الذي حضره عدد كبير من نجوم تركيا.

نجمة «حريم السلطان» نجحت في لقاء الفنانة العالمية، والتقاط صورة تذكارية خاصة معها، وحرصت على مشاركتها مع متابعيها، واصفة جينيفر لوبيز بالمرأة الرائعة، معربة عن شدة سعادتها بحضور حفلتها ولقائها.

يُذكر أن مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني كان آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها خلال الفترة الماضية، فيليمن هما «الطرف الآخر» أمام النجمين أوزجان دينيز واسلي أنفر، وفيلم «جنكيز رجائي» أمام الفنان كينان أميرزالي.

من ناحية أخرى، تم تنصيب مريم أوزيرلي كوجه إعلاني لإحدى ماركات الاحذية الشهيرة، وكشفت مصادر صحفية عن تقاضي النجمة التركية أجراً يصل إلى 330 ألف يورو، بما يعادل مليون ليرة تركية، مقابل حملتها الإعلانية لصالح هذه الماركة.