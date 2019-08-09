بعد انفصالها عن زين مالك.. جي جي حديد تواعد شابًا جديدًا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شوهدت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد، يوم الإثنين 5 أغسطس وهي في موعد غرامي مع شاب وسيم يكبرها بعامين، يدعى تايلور كاميرون، حيث كانا سويًا في نادي “Dumbo House” الواقع في بلدة بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية.

وبدأت شائعة مواعدتهما عندما نشر أحد المعجبين صورتهما من داخل النادي، لكن لم تكن واضحة تمامًا لأنها أظهرتهما من الخلف فقط، لكن تأكد أنهما كانا سويًا عندما غادرا النادي، حيث صعد تايلور إلى سيارة جي جي، ومن ثم اتجها إلى شقتها الفاخرة في نيويورك.

وجاءت أنباء مواعدة جي جي حديد لتايلور كاميرون بعدما شوهد الأخير وهو يغادر شقة المتسابقة هانا براون التي شاركته في برنامج “Bachelor Nation” مؤخرًا، فمن الواضح أن كاميرون يستمتع بالشهرة التي أعطاه إياه البرنامج، وذلك لأنه يواعد فتاة تلو الأخرى.

جدير بالذكر أنه بدأ كل من جي جي وتايلور بمتابعة بعضهما على إنستجرام منذ أسابيع قليلة فقط، علمًا بأن جيجي كانت تواعد المغني العالمي زين مالك منذ عام 2015، حتى انتهت علاقتهما منذ أشهر قليلة.