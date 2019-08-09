شيرين رضا بإطلالة غريبة ومرعبة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، نشرت الفنانة المصرية شيرين رضا صورة جديدة لها.

الصورة كانت من كواليس التحضير لفيلم «الفيل الأزرق»، والذي يعرض حاليا الجزء الثاني منه، وظهرت الفنانة في الصورة بلون شعر أبيض، ووشوم تملأ ذراعها.

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شيرين تجسد من خلال العمل شخصية مخيفة، وهي امتداد للشخصية التي قدمتها في الجزء الأول من الفيلم.

شيرين ذكرت من قبل أنه تم نقلها للعناية المركزة بسبب التاتو الذي رسمته على جسدها في الجزء الأول من الفيلم، حيث تم استخدام مادة فعالة سببت لها حساسية شديدة.

الجزء الثاني من الفيلم تم عرضه منذ أيام، وحقق نسبة مشاهدة وإقبال عالية، كما عبر عدد من الفنانين عن إعجابهم بدور الفنانة التونسية هند صبري.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم طرح بالسينمات عام 2014، وحقق نجاحًا كبيرًا ظهر في شباك التذاكر حيث تخطت إيرادات الفيلم الـ30 مليون جنيه، وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، ونيلي كريم، وخالد الصاوي، ومحمد ممدوح، ولبلبة، وشيرين رضا.