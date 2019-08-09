الشرطة الإنجليزية تحقق في تغريدة عنصرية ضد محمد صلاح

فتحت الشرطة الإنجليزية تحقيقا في تغريدة تعرضت للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بإساءة عنصرية، الأربعاء.

وانتشرت صورة تسيء للنجم المصري بشكل عنصري، على أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل أن يقوم المغردون بتداول تلك الصورة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن شرطة مدينة "ميرسيسايد" البريطانية فتحت تحقيقا للعثور على صاحب الحساب الذي قام بنشر التغريدة المسيئة لمحمد صلاح.

وأكد نادي إيفرتون الإنجليزي، الغريم التقليدي لنادي ليفربول، أنه يحقق فيما إذا كان صاحب الحساب له علاقة بالنادي، تمهيدا لمعاقبته على سلوكه العنصري.

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وقال متحدث باسم نادي إيفرتون: "إيفرتون يستنكر بكل قوة أي شكل من أشكال العنصرية".

وأوضح: "شاركنا المواد مع الجهات المختصة، ونتطلع إلى مسافات بعيدة للتعرف على إذا ما كان صاحب الحساب لديه أي علاقة بالنادي".

من جهته قال متحدث باسم شرطة "ميرسيسايد": "شرطة ميرسيسايد على وعي بوجود تغريدة مسيئة تخص لاعبا لفريق ليفربول، وتمت مشاركتها من قبل البعض، وسوف تقوم بالتحقيق في الأمر".

وأضاف: "جرائم الكراهية لا يمكن التسامح فيها، وهؤلاء الذين يستخدمون الإنترنت لاستهداف الآخرين، والذين يرتكبون جرائم الكراهية، يجب أن يفهموا أنهم ليسوا فوق القانون".

يُذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي يتعرض فيها النجم المصري لإساءة عنصرية؛ حيث سبق أن تعرض لهتافات عنصرية من بعض جماهير تشيلسي الإنجليزي قبل مباراة في الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي.