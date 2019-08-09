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يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان فى السعودية لأداء فريضة الحج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرت النجمتان الكبيرتان يسرا وإلهام شاهين ومعهما الإعلامية هالة سرحان، إلى الأراضى السعودية لأداء فريضة الحج، حيث ذهبت "يسرا" لرغبتها فى عمل حجة لوالدتها التى رحلت عن الحياة منذ أيام، لتلقى ترحيبا شديدا من النجمة إلهام شاهين، والتى سافرت هى الأخرى لأداء فريضة الحج، لإهدائها لوالدتها أيضا.

 

ومن المقرر أن تعود النجمتان يسرا وإلهام شاهين، ومعهما الإعلامية هالة سرحان إلى القاهرة الثلاثاء المقبل.


يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان

كانت النجمة يسرا قد تلقت العزاء فى والدتها الجمعة 26 يوليو الماضى، وحرص على التواجد لأداء واجب العزاء عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمجتمع منهم يحيى الفخرانى وميرفت أمين ونادية الجندى وسمير صبرى وطارق لطفى وخالد زكى ولميس الحديدى وبوسى شلبى وغيرهم الكثير.

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