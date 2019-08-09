شاهد.. ياسمين عبد العزيز تكشف لاول مرة كواليس انفصالها عن زوجها محمد حلاوة

كتب امير فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2019 01:56 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز لأول مرة، كواليس انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة، والضجة التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ذلك.

أوضحت ياسمين خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” على قناة cbc، أنها أعلنت عن الانفصال بعد سنة من وقوعه، لأنه حدثت أمورًا وقتها كانت تستوجب الإعلان عن ذلك، لافتة إلى أنها لم تعلن في البداية لأنها لم ترد إحداث ضجة يتم من خلالها تسليط الأضواء على حياتها.

أضافت أنها هي من طلبت الطلاق، وزوجها وافق، مشيدة بأخلاقه والعشرة الطيبة بينهما، قائلة: “محمد ده أبو عيالي وراجل محترم جدا ولازم احترمه.. اعرفه من وانا عندي 18 واتحوزنا 17 سنة”.

تابعت: “مينفعش واحد عشت معاه 17 سنة اطلع اجرّح فيه، ولادي يشوفوا الكلام ده ازاي.. الناس فاكرة إن في بينا تقطيع أنا وهو .. لا خالص علاقتنا زي الفل.. بيكلمني يسأل وأنا برضو وبنضحك ونهزر .. بيحترمني وبحترمه وهو على راسي .. علاقتنا مش جواز بس دي اكبر بكتير دي عشرة عمر”.

وعن امكانية ارتباطها مرة ثانية قالت ياسمين عبد العزيز “انا في الاول خالص ما كانت عايزة اتجوز انا ابوي وامي اتطلقوا وانا عندي تسع سنين فأنا عندي عقدة اساسا من الزواج ومن الرجالة”.