سما المصري تتحدى الهولنديات بـ “انضف باط”!

كتب امير فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2019 01:56 صباحاً - نشرت الفنانة المثيرة للجدل سما المصري صورا جديدة من عطلتها في هولندا وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت سما المصري في احد هذه الصور وهي ترفع ذراعها مع فتاتان هولنديتان يقومان بنفس الحركة وعلقت قائلة “وفي اللحظه دي في احدي كافيهات هولندا وبعد ماعملنا مسابقه انضف باط بيني وبين الهولنديات كان الكافيه هيتكسر عليا من البنات بتوع هولندا بس الحمد لله ربنا ستر”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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