بسمة وهبة تنشر أول صورة لوالدها وتوجه له رسالة مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فاجأت الإعلامية المصرية بسمة وهبة جمهورها بنشرها أول صورة جمعتها بوالدها، ووجهت له رسالة مؤثرة.

الإعلامية المصرية قالت في رسالتها لوالدها: “الأب هو السند والضهر في الحياة، طول حياتي أبويا هو ضهري اللي بيقويني”.

وأضافت: “كبرت وكلي أمل أبقى أنا ضهره وعكازه اللي بدعي ربنا عمره ما يحتاجله، ودايماً يبقي قادر وواقف وصالب طوله زي ما هو قمر في الصورة كده”.

الإعلامية المصرية تابعت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “أنا جنبك يا حبيبي وضحكتك دي عندي بالدنيا”.

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وكانت الإعلامية بسمة وهبة قد أدلت مؤخرا بالكثير من التصريحات حول أسرار حياتها الشخصية والمهنية لأول مرة.

الإعلامية المصرية كشفت أنها تعرضت لمحاولة قتل أثناء تقديمها لبرنامج عبر شاشة قناة “روتانا”، حيث أكدت أنها حينها تعرضت لحادث سيارة مدبر وأن هناك سيدة كانت تدور حولها الشبهات، دون أن تكشف هويتها.

بسمة قالت إنها لا تنزعج من سؤال الناس المتكرر حول خلعها الحجاب، وذلك لأنها تود توضيح الحقائق حول الأمور التي يعتقدها البعض حول الحجاب، لافتة أن الحقيقة أنه فرض، ونفت أن تكون الفنانة شهيرة هي من دفعتها لارتداء الحجاب، لكنها كانت إحدى المشجعات لها.

الإعلامية المصرية وصفت تجربة زواجها، خلال استضافتها في برنامج “تفاعلكم”، بقولها “إنها محظوظة وتتعلم من هذه التجارب”، لافتة إلى أن سر ثرائها يعود لزوجها الأول السعودي الجنسية.