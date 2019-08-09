زوجة شاروخان تدعوك لإستكشاف منزل «مانات».. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نشرت جوري خان زوجة الممثل شاروخان، بعض صور من جلسة تصوير خاصة كانت قد خضعت لها لصالح مجلة Vogue في نسخة صممت خصيصاً للأثاث، التي جرت في “مانات” منزل العائلة في مومباي، .

شاركت المصممة والديكوريست صور جلسة التصوير على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، كما شاركت متابعيها صورة الغلاف، الذي يظهرها وهي في الشرفة، وترتدي ثوب أسود أنيق.

أيضاً، شاركت صفحة Vogue India عىل إينستجرام بضع لقطات أخرى، منها صورة بالابيض والاسود لجوري في ثوب أسود، ونقلت عنها قولها: “هذا منزل بدون وجود قواعد، لم يكن لدي أي مراسيم للواجبات المنزلية أو أوقات الوجبات”.

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وفي صورة أخرى، تظهر خان في غرفة يبدو أنها مخصصة لخزانة فخمة مزينة بالأحذية والعطور، قالت”لقد ساهم كل فرد في عائلتي في جعل هذا المكان خاص به”.

وهناك “بوست” ثالث يحتوي على عدة صور أخرى، تظهر غرفة السينما في مانات، وجوائز شاروخ، والحمام الرخام، ونقل عن جوري قولها في التعليق ” لا احب المساحات البسيطة، أنا أحب الأشياء الدافئة والانتقائية والشخصية والقابلة للتحصيل. وقد تم بناء بيتي تدريجيا على مدى سنوات من جمع الأشياء التي أشعر بحماس حولها.

في سياق مختلف، كان الزوجان قد ذهبا مؤخرا ً إلى جزر المالديف مع أطفالهم، آريان، سوهانا، وأبرام، وقد شارك كل من جوري وشاروخان عدة صور من العطلة العائلية على وسائل التواصل الاجتماعي.