أول تعليق من صافيناز على اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الراقصة الأرمينية صوفينار الشهيرة بصافيناز، عن استيائها الشديد من اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكان جهاز الرقابة على المصنفات الفنية قد حرر محضرا ضد صافيناز، اتهمها فيه بالتحريض على الفسق بعد تداول مقطع فيديو من حفل قامت بالرقص به بالساحل الشمالي، وظهرت من خلاله فتاة معها ترقص وهي مرتدية البكيني.

وقالت: “لم أحرض أحد على الفسق والفجور ولا يمكن أن أمنع أحد من الرقص معي أو أفرض عليه ملابس معينة، فكل شخص حر يرتدي ما يشاء وليس لي أي علاقة بهذه الفتاة”.

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من ناحية أخرى ، تنتظر صافيناز عرض فيلم “أنت وحبيبي وبس”والذي تشارك بوسي ومحمود الليثي بطولته، ويتضمن الفيلم الكثير من الأغاني الشعبية.

وتعيش صافيناز، انتعاشة فنية خلال الفترة الحالية حيث قامت لإحياء عدد من الحفلات الفنية في مارينا والساحل الشمالي وبعض حفلات الزفاف.