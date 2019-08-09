أمينة خليل بإطلالة صيفية تثير الجدل.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
أثارت الفنانة المصرية أمينة خليل الجدل بين جمهورها بظهورها بلوك ملفت.
أمينة خليل اختارت لها لوك صيفي مثير، حيث ارتدت بلوزة سوداء مفتوحة من الأعلى وتكشف عن جسدها بصورة ملفتة وجذابة.
جمهور الفنانة الشابة اختلف حول اللوك الذي ظهرت به، فالبعض هاجمها بسبب اختيارها لوك مثير، بينما اعتبر البعض الآخر أن اللوك مختلف ويليق بها.
أمينة خليل نافست في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «قابيل»، مع الفنان محمد ممدوح، والفنان محمد فراج، ويبدو أن العمل يعتمد على الإثارة والتشويق.
وانضمت الفنانة أمينة خليل مؤخرا لفيلم «لص بغداد»، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد عادل إمام.
ومن المقرر أن تقدّم أمينة خليل مشاهد أكشن وإثارة بشكل مختلف، وذلك في إطار الشخصية الشريرة الرئيسية التي تقدمها في العمل لأول مرة.
ويشارك في بطولة فيلم “لص بغداد”، فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق. من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
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