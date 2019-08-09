سوسن بدر تكشف للمرة الأولى سر تعدد زيجاتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية سوسن بدر، سر تعدد زيجاتها، وعلاقتها بأزواجها جميعًا وذلك للمرة الأولى على الهواء.

وقالت خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر “نجوم إف إم”: “أكيد أحببت كل من تزوجتهم والحب موجود طوال الوقت في الحياة وهو أساس الكون، والزواج مودة ورحمة كلمتين في منتهى الجمال شاملين لكل معاني الرفق والود وكل الحاجات”.

وأضافت: “إذا لم تحبي كفاية لماذا ستتنازلي عن مساحة حريتك في الحياة إلا لو كان فيه رغبة حقيقية في إكمال الحياة، وإذا لم نكمل علاقتنا فهذا نصيب”.

Advertisements

وتابعت: “التغيير مع الوقت هو سنة الحياة نظرتك في الحياة وحكمك على الأمور وهذا يتغير يوميا إذا لم تكسبي وتكتسبي جديد فهو يوم ضاع ولن يعود، والوقت سارق وإذا لم تأخذي بالك منه فسيمر الوقت في طرفة عين لو فهمنا الحياة بشكل حقيقي تكتشفي عالم في منتهى الجمال والسحر، الحمدلله أعتقد إن ربنا ألهمني أن أرى هذه الحياة بعمقها”.

يذكر أن سوسن بد ر، تزوجت 7 مرات، المرة الأولى وهي طالبة في معهد الفنون المسرحية من أستاذها أسامة أبو طالب واستمر الزواج لمدة 5 سنوات أنجبت خلالها ابنتها الوحيدة ياسمين ثم انفصلا لانشغالها في العمل.