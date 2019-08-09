نقل الفنان إبراهيم فرح للعناية المركزة ونجله يطالب بالدعاء له.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري إبراهيم فرح، لأزمة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة.

وأكد نجله محمود أن والده تدهورت حالته الصحية وتم نقله لغرفة العناية المركزة، وأضاف في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك ” اطلب من الجميع دعوه لوالدي بالشفاء وربنا يقومه بالسلامة.. محتاج دعواتنا كلنا”.

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يعتبر إبراهيم فرح من الوجوه المميزة في الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أدائه في مجموعة كبيرة من الأعمال منها “الخواجة عبد القادر”، “شيخ عرب همام”، “كفر دلهاب”، “حلاوة الدنيا”، “واحة الغروب” و”الزبيق”.

وقام بدور الشيخ عبدالقادر فى مسلسل الخواجة عبد القادر وأبدع فى هذا الدور المحوري فساهم في نجاح المسلسل، واستطاع مجاراة عملاق التمثيل يحيى الفخراني في المشاهد التي جمعتهما، معا يعتقد الكثيرون أنه من أصل سوداني من شدة اتقانه للهجة السودانية.