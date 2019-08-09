حسن الرداد يكشف أسراره الزوجية وبعض عاداته الغريبة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد مرور 3 أعوام على زواج الفنان المصري حسن الرداد من الفنانة إيمي سمير غانم، قرر الرداد أن يكشف الستار عن بعض تفاصيل حياته الشخصية.

حسن قال إن هناك نقطة خلاف قائمة ومستمرة بينه وبين زوجته وهي عدم حبه للكلاب، حيث أن إيمي تلح عليه باستمرار أن تجلب كلابها إلى منزلهما، ولكنه يرفض.

الفنان المصري أكد أن قرار عدم دخول الكلاب المنزل قرار حاسم ولن يرجع فيه، لافتًا إلى أن إيمي بدأت تعتاد على الوضع رغم أنها تستاء من وقت إلى آخر.

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حسن قال أيضا إن إيمي لا تجيد الطبخ، وعبر عن ذلك بقوله: «الطبيخ مدخلش بيتنا لحد النهاردة»، مشيرا إلى أنه يأكل عند والدته أغلب الوقت.

الرداد تكلم أيضا من خلال برنامج «عرب وود» عن بعض عاداته الغريبة، وقال إنه لا يحب الاستحمام في فصل الشتاء، لانه يخشى من الإصابة بالبرد.

كما قال حسن أيضا أنه لا يحب ارتداء ساعات اليد رغم أنه يمتلك العديد منهم، ولا يضطر لذلك إلا في المناسبات.

إيمي سمير غانم احتفلت بزفافها على حسن الرداد في نوفمبر عام 2016، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.