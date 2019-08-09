كارمن سليمان مع طفلها وزوجها في لقطة تثير التساؤلات.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة الشابة كارمن سليمان برفقة أسرتها إلى أحد الشواطئ لقضاء أجازتها الصيفية.

شاركت الفنانة المصرية كارمن سليمان جمهورها في صورة لها مع زوجها الملحن مصطفى جاد وزوجها.

كارمن نشرت صورة من داخل البحر مع زوجها، ونجلها الوحيد زين، وذلك عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وأخفت وجه نجلها.

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جمهور الفنانة الشابة عبر عن إعجابه الشديد بالصورة العائلية التي نشرتها، رغم أن البعض انزعج من إخفائها وجه ابنها، وعبر عن ذلك من خلال التعليقات.

يٌذكر أن الفنانة المصرية كارمن سليمان تزوجت من مصطفى جاد في شهر إبريل عام 2017، وذلك بعد قصة حب بينهما، وأنجبت منه ابنهما الأول زين، في يناير الماضي.

وأطلقت الفنانة المصرية كارمن سليمان أغنية جديدة مؤخرا بعنوان «نورتوا الدنيا»، وذلك في حفل افتتاح الدورة السابعة للمؤتمر الوطني للشباب، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.

كارمن من مواليد عام 1994، شاركت في الموسم الأول من برنامج «أراب ايدول»، وحصلت على اللقب، وأصبح لها شعبية كبيرة من خلال البرنامج.