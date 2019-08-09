زوج أنغام أحمد إبراهيم في صورة جديدة مع أولاده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الملحن المصري والموزع أحمد إبراهيم، زوج الفنانة المصرية أنغام، جمهوره في صورة جديدة له مع أولاده.

أحمد إبراهيم علق على الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، وكتب: «يكفيني من الدنيا ابتسامة من أحب مالك وعيسى أحمد إبراهيم».

الصورة حازت على إعجاب متابعي زوج أنغام، وخاصة أنها جاءت بعد أخبار إعادة زوجته الأولى لعصمته.

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وكان إعلان زواج أنغام من أحمد إبراهيم سبب جدلا واسعا، وخاصة عندما علمت زوجته الأولى بذلك، ورفعت دعوى طلاق.

وكانت أنغام قد تعرضت للكثير من الانتقادات بعد أن أعلنت زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حيث أنه متزوج من أخرى ولديه طفلين، كما أنه أصغر منها بعدة سنوات.

ووقعت أنغام في خلاف مع الفنانة أصالة بعد صداقة دامت لسنوات، حيث اتهمتها أصالة بخراب البيوت، وقالت أنغام إن أصالة ليست صديقتها.

الفنانة المصرية أنغام اعتبرت أن من ينتقدها لديه مشاكل في إيمانه، حيث قالت: “الزواج رزق من عند ربنا والحب رزق، والزواج رزق ونصيب، فمن يتكلم في هذه الأشياء عنده مشكلة في إيمانه».