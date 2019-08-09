جمال عبدالناصر يسافر لأداء فريضة الحج مع زوجته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافر الفنان المصري جمال عبدالناصر برفقة زوجته الفنانة فاطمة الكاشف إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

فاطمة نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، صورة لها برفقة زوجها الفنان جمال عبدالناصر، وكتبت: «الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أستودعكم الله أصدقائى الغاليين المحترمين انا مسافرة لأداء فريضة الحج اللهم تقبل ولاانساكم جميعا فى الدعاء وأنتم لاتنسونى بالدعاء لو حدث شئ وادعولى بالرحمة والمغفرة والى اللقاء لو فى العمر بقيه بحبكم جدا».

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الفنانة المصرية ظهرت بملابس الإحرام برفقة زوجها، وتلقت عدد كبير من تعليقات جمهورها الذي دعا لهما بحج مغفور.

جمال عبدالناصر يعيش حياة زوجية مستقرة مع فاطمة الكاشف منذ أكثر من 20 عاما، وأنجب منها ولدين وهما مهاب ومازن، واللذان ورثا ملامح والدهما.

جمال عبدالناصر تعرف على فاطمة الكاشف أثناء دراستهما في المعهد، ولم يكن يحب طريقتها في الضحك والتهريج مع الجميع، وحدثت خلافات بينهما، ولكن الحب انتصر في النهاية وتم الزواج.

جمال عبدالناصر تخرج من معهد الفنون المسرحية وشارك في عدة أعمال ومنها: «ليالي الحلمية، الفرسان، العائلة، لا اله الا الله، قاسم أمين، قضاه عظماء، أفراح إبليس، شيء من الخوف».